Главный скандал 2022 года разгорелся в казино Hustler во время кэш-игры. Не самая популярная на тот момент покеристка Робби Лью выиграла у Гаррета Адельштейна банк 269 000 долларов, сыграв колл 3-бет олл-ина на тёрне с рукой J-4.

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На эту тему высказались многие известные покеристы. Ситуацию обсуждали на стримах, в эфирах, подкастах и даже в СМИ. Но Адельштейн перед девушкой публично так и не извинился.

Самый зоркий мошенник

Еще один скандал связан с кэш-игрой в Hustler Casino. Хулио "Skillsrocks" Седильо выиграл 5 000 долларов у Барри Уоллеса, используя очень простой приём – подглядывать в карты. В одной из раздач он даже отодвинул очки оппонента, чтобы улучшить себе обзор.

Момент с подсматриванием в карты / Фото PokerNews

На следующий день после игры рум связался с "внимательным" покеристом. Тот не отрицал, что подсматривал карты, что правилами не запрещено правилами. И сказал, что больше никогда не вернётся в Hustler Casino.

Бан Імсировича и Шиндлера

Популярный и успешный игрок Али Имсирович внезапно остался за бортом. По словам Алекса Фоксена, его забанили за мультиаккаунтинг и использование подсказчика. Также американец рассказал, что сталкивался с чипдамингом в игре против него (умышленное проигрывание фишек).

Али Имсирович / Фото paulphuapoker.com

В нечестной игре также обвинили и Джейка Шиндлера. Позже Имсирович и Шиндлер приехали на EPT Monte Carlo, но не сыграли там ни одного турнира. По слухам, они оказались забанены. Позже на других этапах EPT их тоже не видели. Затем Имсировича и Шиндлера забанили на серии PokerGO Tour.

"И рыбку съесть..."

Финский игрок Ээлис Парссинен нарушил правила сразу в онлайне и офлайне. Он открыл турнир с телефона прямо за ТВ-столом живого события. Фин играл в Розвадове дорогой турнир за 25 000 долларов на WSOPE. Параллельно "EEE27" в онлайне далеко зашёл в событии за 109 долларов.

Чтобы параллельно играть дальше во всех турнирах, Парссинен пронёс телефон на TВ-стол. Позже фин признал свою вину. Покер-рум заморозил его аккаунт.

Скандал с массажисткой на WSOP

Забавная ситуация произошла на Мировой серии покера в Лас-Вегасе. Фрэнк Степучин в шутку попросил массажистку помассировать ему грудь, и она согласилась. Как сказал покерист, никакого сексуального подтекста не было. Скорее это была просто шутка, о чём можно судить по фото, которое попало в соцсети.

Необычный массаж / Фото Pokeroff

О ситуации быстро узнали организаторы WSOP, после чего массажистку уволили, а Фрэнку пришлось публично извиняться. Он попросил не увольнять работницу заведения Синтию, заявив, что готов взять всю вину на себя и понести любое наказание, если оно требуется.