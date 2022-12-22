High Stakes Duel – это популярное покерное шоу, построенное на хедз-ап матчах среди игроков высоких лимитов. В каждом последующем раунде этого шоу бай-ин удваивается. Победитель может забрать деньги лишь в случае трёх побед подряд.

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В последней игре High Stakes Duel действующий чемпион Фил Хельмут мог забрать 1 600 000 долларов. Но с третьей попытки "Белого мага" всё-таки обыграли. Раздосадованный поражением от Джейсона Куна Хельмут сразу отказался от реванша, после чего PokerGO объявили в твиттере, что ищут нового дуэлянта.

Первая реакция в комментариях пришла от Виктора Малиновского. Об этом до сих пор не сообщается официально, хотя у себя в соцсетях польский покерист прямо написал: "Нужны 1 600 000 долларов для хедз-апа. У меня крипта. Внести бай-ин надо до 6 января". Его сообщение ретвитнул PokerGO на своей официальной странице.

Противостояние Джейсона Куна с Виктором Малиновским вызывает интерес у миллионов фанатов покера. В американца более 40 000 000 долларов в офлайне, поляк сколотил своё состояние в онлайне. К тому же Малиновский очень любит дуэли один на один: "limitless" проводил хедз-ап с Линусом "LLinusLove" и Стефаном "Stefan11222", а с Фёдором Хольцем играл с сигарой в зубах, попивая вино. Болельщики готовятся увидеть новое шоу.

Если Малиновский победит, то на следующий раунд High Stakes Duel ему нужно найти соперника, готового заплатить 3 200 000 долларов за встречу с ним. Выигрыш Куна практически гарантирует американцу победу на шоу.