Трофейную "Пику" EPT в Праге выиграл Роман Гордиенко. Наш соотечественник удачно выступил в гипер-турбо нокаут-турнире по Холдему с бай-ином 500 евро. Украинский чемпион заработал 24 210 евро.

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В этом событии было сделано 178 входов. За финальный стол пробились сразу 2 украинца – Роман Гордиенко и Эдуард Ануфриев. Соотечественники могли встретиться в хедз-апе, но Ануфриев вылетел третьим. Его приз составил 9 650 евро.

Решающее сражение один на один Роман Гордиенко проводил против голландца Майкла Пинто. Украинец обыграл соперника в хедз-апе, получив свой первый трофей EPT в карьере. В других событиях серии украинские покеристы неоднократно играли за финальным столом.

В частности, Алексей Евченко стал вторым на турнире Super Hyper Turbo (11 150 евро), в следующем ивенте серии Артур Галстян занял 3 место (10 150 евро), а Роман Гордиенко финишировал пятым (6 010 евро). Василий Пидгрушный был пятым в масштабном событии Eureka Cup (33 550 евро), Андрей Андреев и Станислав Галатенко занимали 6 места, выиграв более 14 000 евро каждый.