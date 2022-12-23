Головний скандал 2022 року розгорівся у казино Hustler під час кеш-гри. Не найвідоміша на той момент покеристка Роббі Лью виграла у Гаррета Адельштейна банк 269 000 доларів, зігравши колл 3-бет олл-іна на тьорні з рукою J-4.

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Адельштейн звинуватив дівчину у шахрайстві та змусив віддати йому всі гроші, які програв у тій роздачі. Після скандалу Роббі Лью довелося багато виправдовуватися, щоб довести свою правоту. Вона навіть пройшла поліграф. Зрештою, їй це вдалося. Після розслідування Hustler Casino Роббі Лью визнали невинною.

На тему скандальної роздачі Адельштайна і Лью висловилося багато відомих покеристів. Ситуацію обговорювали на стримах, подкастах і навіть у ЗМІ. Але Гаррет публічно навіть не попросив вибачення у дівчини.

Уважний шахрай

Ще одна скандальна ситуація сталася у Hustler Casino. Хуліо "Skillsrocks" Седільйо виграв 5 000 доларів у Баррі Уоллеса, використовуючи дуже простий прийом – підглядати у карти. В одній з роздач він навіть посунув окуляри свого суперника, щоб краще бачити його карти.

Момент із підгляданням у карти / Фото PokerNews

Наступного дня заклад зв'язався з "уважним" гравцем. Той не заперечував, що підглядав карти, адже це не забороняється правилами. І додав, що більше ніколи не повернеться до Hustler Casino.

Бан Імсіровіча та Шиндлера

Популярний та успішний гравець Алі Імсіровіч у цьому році раптово зник із радарів. За словами Алекса Фоксена, його забанили за мультиаккаунтинг та використання помічника. Також американець розповів, що зіштовхнувся з чипдамінгом (навмисне програвання фішок) у грі проти Імсіровіча.

Алі Імсіровіч / Фото paulphuapoker.com

У нечесній грі також звинуватили й Джейка Шиндлера. Пізніше Імсирович та Шиндлер приїхали на EPT Monte Carlo, але не зіграли там жодного турніру. За чутками, їх забанили. Пізніше на інших етапах EPT покеристів також не бачили. Потім Імсіровіча та Шиндлера забанили на серії PokerGO Tour.

"І рибку з'їсти..."

Фінський гравець Ееліс Парсінен порушив правила одразу в онлайні та офлайні. Він відкрив турнір із телефону прямо за ТВ-столом живої події. Фін грав у Розвадові дорогий турнір за 25 000 доларів на WSOPE. Паралельно "EEE27" в онлайні "катав" турнір за 109 доларів. В обох випадках пройшов далеко.

Щоб продовжувати грати, Парсінен взяв із собою телефон на ТВ-стіл, що суворо забороняється Фін визнав свою провину і покер-рум заморозив його акаунт.

Скандал із масажисткою на WSOP

Комічна ситуація трапилася на Світовій серії покеру у Лас-Вегасі. Френк Степучин жартома попросив масажистку помасажувати йому груди. І вона не відмовила. Як зазначив сам гравець, жодного сексуального підтексту у цьому не було.

Незвичайний масаж / Фото Pokeroff

Про ситуацію швидко дізналися організатори WSOP, після чого масажистку звільнили, а Френку довелося публічно просити вибачення. Він попросив не звільняти робітницю закладу Синтію, заявивши, що готовий взяти всю провину на себе та понести будь-яке покарання.