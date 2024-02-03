В США любые азартные игры, а также покер, запрещены только в двух штатах – Юта и Гавайи. Для последнего ситуация вскоре может в корне измениться.

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Сенатор Рональд Коучи подал законопроект в палату представителей штата, предложив легализовать онлайн-покер и ставки на спорт на Гавайских островах. Доходы от лицензирования и налогов планируют передать в государственный фонд борьбы с лесными пожарами и помощи пострадавшим.



Пожары на Гавайях / Фото DIYPhotography

В конце лета 2023 года из-за пожаров на острове Мауи погибло более 100 человек и был нанесен ущерб более чем на 5 миллиардов долларов.

Чтобы защитить жителей Гавайев, которые незаконно играют в сети Интернет, и получить доходы от ставок на спорт, нужно взять под контроль сферу гемблинга. Этого можно достичь путем разрешения и внедрения безопасной, ответственной, а также правовой системы, – говорится в проекте закона.

Также соответствующие органы констатируют, что многие люди на островах используют оффшорные нелицензированные игровые сайты для игры в казино, покер и для ставок на спорт. А переход гемблинга в легальную плоскость не только защитит игроков от вероятных мошеннических схем, но и принесет пользу государству.