У США будь-які азартні ігри, а також покер, заборонені лише у двох штатах – Юта та Гаваї. Для останнього ситуація незабаром може докорінно змінитись.

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Сенатор Рональд Коучі подав законопроєкт до палати представників штату, запропонувавши легалізувати онлайн-покер та ставки на спорт на Гавайських островах. Прибутки від ліцензування та податків планують передати до державного фонду боротьби з лісовими пожежами та допомоги постраждалим.



Пожежі на Гаваях / Фото DIYPhotography

Наприкінці літа 2023 року через пожежі на острові Мауї загинуло понад 100 людей і було завдано збитків на понад 5 мільярдів доларів.

Щоб захистити мешканців Гаваїв, які незаконно грають в мережі Інтернет, і отримати доходи від ставок на спорт, потрібно взяти під контроль сферу гемблінгу. Цього можна досягнути шляхом дозволу та впровадження безпечної, відповідальної, а також правової системи, – йдеться в проєкті закону.

Також відповідні органи констатують, що багато людей на островах використовують офшорні неліцензовані ігрові сайти для гри в казино, покер та задля ставок на спорт. А перехід гемблінгу в легальну площину не лише захистить гравців від ймовірних шахрайських схем, а й принесе користь державі.