В очередном материале на портале Mttpokerschool Джеймс рассказал о том, почему обучая более слабых игроков, можно одновременно поднимать собственный уровень.

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Обучают только лучшие?

В идеальном мире, действительно так! Прекрасно, когда рядом есть топрег, который ежедневно обсуждает с вами раздачи. На самом деле найти такого партнера сложно, ведь сильные игроки часто думают, что работа со слабыми им ничего не даст. Вы и сами не стремитесь работать над игрой с регами с лимитов ниже? Однако, на самом деле это очень полезно!

Когда мы учим, мы сами учимся

Это говорил еще Сенека. Сейчас довольно популярен метод обучения, который ученые называют "эффект протеже". Основан он на простом тезисе: люди быстро и качественно усваивают информацию и совершенствуют навыки, когда обучают других.



Гарет Джеймс – один из самых известных покерных тренеров / Mttpokerschool

Как это работает?

Скажем, вы изучаете какую-то покерную концепцию. Нужно до конца в ней разобраться, прежде чем начать использовать ее за столами. Если вам придется объяснять этот же материал еще кому-то, вы сами поймете его глубже. Потому что придется доносить информацию максимально доступно, да еще и на вопросы отвечать.

Метод Фейнмана

Это методика усвоения любой темы, состоящая из нескольких этапов. Один из этапов заключается в том, чтобы объяснить материал максимально просто, будто вы говорите с ребенком, который вообще не разбирается в этом. Смысл в том, что это мгновенно позволит вам найти пробелы в собственных знаниях. Соответственно, вы осознаете, где и что не до конца поняли сами.

Использование на практике

Изучайте темы так, будто вы собираетесь кому-то объяснять их позже. Старайтесь предусмотреть, какие вопросы задал бы вам ученик (и убедитесь, что можете на них ответить). Спланируйте тестовый урок (для воображаемого ученика) или проведите такой урок! Понятно, что это не так легко организовать, но эффект гарантированно вас порадует.

Новый чемпион Украины

Известный стример Константин Kostya_Jock Гольский победил в турнире Mystery Bounty на чемпионате Украины, который проходит во Львове. Чемпион получил более полумиллиона гривен призовых.