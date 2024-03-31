У черговому матеріалі на порталі Mttpokerschool Джеймс розповів про те, чому навчаючи слабших за себе гравців, можна водночас підіймати власний рівень.

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Навчають тільки найкращі?

В ідеальному світі, справді так! Чудово, коли поряд є топрег, який щодня обговорює з вами роздачі. Насправді знайти такого партнера складно, адже сильні гравці часто думають, що робота зі слабшими їм нічого не дасть. Ви й самі не прагнете працювати над грою з регами з лімітів нижче? Проте, насправді це дуже корисно!

Коли ми вчимо, ми самі вчимося

Це казав ще Сенека. Зараз досить популярний метод навчання, який вчені називають "ефект протеже". Заснований він на простій тезі: люди швидко та якісно засвоюють інформацію та вдосконалюють навички, коли навчають інших.



Гарет Джеймс – один з найвідоміших покерних тренерів / Mttpokerschool

Як це працює?

Скажімо, ви вивчаєте якусь покерну концепцію. Потрібно до кінця в ній розібратися, перш ніж почати використовувати її за столами. Якщо вам доведеться пояснювати цей же матеріал ще комусь, ви самі зрозумієте його глибше. Тому що доведеться доносити інформацію максимально доступно, та ще й на запитання відповідати.

Метод Фейнмана

Це методика засвоєння будь-якої теми, що складається з кількох етапів. Один з етапів полягає в тому, щоб пояснити матеріал максимально просто, ніби ви говорите з дитиною, яка взагалі не розуміється на цьому. Сенс у тому, що це миттєво дозволить вам знайти прогалини у власних знаннях. Відповідно, ви усвідомите, де і що не до кінця зрозуміли самі.

Використання на практиці

Вивчайте теми так, ніби ви збираєтеся комусь пояснювати їх пізніше. Намагайтеся передбачити, які питання поставив би вам учень (і переконайтеся, що можете на них відповісти). Сплануйте тестовий урок (для уявного учня) або проведіть такий урок! Зрозуміло, що це не так легко організувати, але ефект гарантовано вас потішить.

Новий чемпіон України

Відомий стрімер Костянтин Kostya_Jock Гольський переміг у турнірі Mystery Bounty на чемпіонаті України, що триває у Львові. Чемпіон отримав понад пів мільйона гривень призових.