На этот раз Гарет сосредоточился на одном из главных аспектов игры – выборе диапазона стартовых рук и объяснил, почему необязательно запоминать все десятки, или даже сотни возможных вариантов действий.

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Что мы делаем на столе 8-мах?

Это 7 диапазонов опен-рейза в каждой позиции (которые отличаются для разной глубины стеков). Добавим чарты для реакции на рейз и 3-бет, опять же с разных позиций. Мы не упоминаем о том, что диапазоны нужно корректировать на бабле, на финалке, с учетом нокаутов. Без феноменальной памяти не обойтись, правда же?

Системный подход и как его использовать

Скажем, у вас есть слабые места при защите большого блайнда. Вы много фолдите и мало 3-бетите. Берем чарт для 30 ВБ и делим руки на 4 категории: колл, 3-бет на велью, 3-бет в блеф и пуш. Остальные – фолдим. Если стеки глубже, диапазона пуша не будет, поэтому изучить нужно будет всего 3 набора рук. Давайте разберем каждый.

Когда играем колл

Если знаете, что ваша проблема то, что вы много фолдите. Тогда вы наверняка зря выбрасываете часть одномастных рук (T-5s, 9-2s, 7-3s - все это 100% колл) и слабые разномастные руки вроде K-3o, J-5o, 5-3o (солвер защищает в 100% случаев).

3-бет на велью: в каких случаях

Руки, которые платят пуш, если соперник поставит олин. Это A-10s+, 10-10+, A-Ko+, K-Qs. Сюда же можно добавить J-10s и 55/66 с определенной частотой – шансов будет хватать для колла, а к блефам эти руки не отнести.

Когда 3-бетим в блеф

Здесь огромный перевес в сторону разномастных Ах и Кх. Эти руки дают возможность выбить у оппонента лучшие руки. Это достаточно интуитивно, запомнить нетрудно. Также солвер подмешивает немного разномастных Qx, Jx и Tx.

Что делаем с ол-ином?

Здесь тоже все легко: преимущественно пары от 2-2 до 9-9 и от А-То до A-Qo. В блеф солверу нравится пушить мелкие разномастные Ах (А-2о и А-5о в первую очередь) и немного королей: K-7o, K-7s, K-6s. A-Qo – это очевидный пуш на велью, ведь могут заплатить худшие руки. Пуш с А-5о хорош тем, что может выбить более сильные руки и блокирует лучшие Ах.

Как это запомнить?

Заниматься в тренажерах: DTO, GTO Wizard, Range Trainer Pro. Это лучший способ увидеть больше чартов и понять основы. Выбирайте конкретные споты, например тот же большой блайнд против батона. Отрабатывайте их и смотрите, где ошиблись. Освойтесь в стеках 30ВБ, добавляйте другие. Почувствуете себя уверенно в споте большой блайнд против батона, начинайте изучать катоф против батона. Секрет успеха в регулярных тренировках!

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