Цього разу Гарет зосередився на одному з головних аспектів гри – виборі діапазону стартових рук і пояснив, чому необов’язково запам’ятовувати усі десятки, чи навіть сотні можливих варіантів дій.

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Що ми робимо на столі 8-мах?

Це 7 діапазонів опен-рейзу у кожній позиції (які відрізняються для різної глибини стеків). Додамо чарти для реакції на рейз та 3-бет, знову ж таки з різних позицій. Ми не згадуємо про те, що діапазони потрібно коригувати на баблі, на фіналці, з урахуванням нокаутів. Без феноменальної пам'яті не обійтись, правда ж?

Системний підхід та як його використовувати

Скажімо, у вас є слабкі місця при захисті великого блайнду. Ви багато фолдите і мало 3-бетите. Беремо чарт для 30 ВБ і ділимо руки на 4 категорії: кол, 3-бет на велью, 3-бет у блеф і пуш. Решта – фолдимо. Якщо стеки глибші, діапазону пуша не буде, тож вивчити потрібно буде всього 3 набори рук. Розберімо кожен.

Коли граємо кол

Якщо знаєте, що ваша проблема те, що ви багато фолдите. Тоді ви напевне даремно викидаєте частину одномасних рук (T-5s, 9-2s, 7-3s — все це 100% кол) і слабкі різномасні руки на кшталт K-3o, J-5o, 5-3o (солвер захищає у 100% випадків).

3-бет на велью: в яких випадках

Руки, які платять пуш, якщо суперник поставить олін. Це A-10s+, 10-10+, A-Ko+, K-Qs. Сюди ж можна додати J-10s і 55/66 з певною частотою – шансів вистачатиме для колу, а до блефів ці руки не віднести.

Коли 3-бетимо у блеф

Тут величезна перевага у бік різномасних Ах і Кх. Ці руки дають можливість вибити в опонента кращі руки. Це досить інтуїтивно, запам'ятати неважко. Також солвер підмішує трохи різномасних Qx, Jx та Tx.

Що робимо з ол-іном?

Тут теж все легко: переважно пари від 2-2 до 9-9 і від А-То до A-Qo. У блеф солверу подобається пушити дрібні різномасні Ах (А-2о та А-5о в першу чергу) і трохи королів: K-7o, K-7s, K-6s. A-Qo — це очевидний пуш на велью, адже можуть заплатити гірші руки. Пуш з А-5о хороший тим, що може вибити сильніші руки та блокує найкращі Ах.

Як це запам’ятати?

Займатися у тренажерах: DTO, GTO Wizard, Range Trainer Pro. Це найкращий спосіб побачити більше чартів і зрозуміти основи. Вибирайте конкретні споти, наприклад той самий великий блайнд проти батона. Відпрацьовуйте їх та дивіться, де помилилися. Освойтеся в стеках 30ВБ, додавайте інші. Відчуєте себе впевнено у споті великий блайнд проти батона, починайте вивчати катоф проти батона. Секрет успіху у регулярних тренуваннях!

Покер у піжамах посеред океану

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