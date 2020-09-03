Стала известна дата следующего поединка в Galfond Challenge. Уже 16 сентября свои силы в сражении против покерной легенды попробует Ченс Корнут.

Всего через пару недель американский профессионал Ченс Корнут предстанет перед "акулой онлайна" Филом Гальфондом и попытается выиграть хедз-ап поединок по Омахе на лимитах 100/200 евро. Победитель определится после 35 000 сыгранных раздач.

Читайте также: Покерного профессионала "обчистили" на 1 миллион долларов

Гальфонд уже продемонстрировал свои силы, наголову разбив VeniVidi1993, Билла Перкинса и ActionFreak. Кроме того, он провел мини-поединок с Даниэлем "Jungleman" Кейтсом и также не оставил американцу никаких шансов. Всего за 750 рук Фил сумел забрать у Кейтса 86 870 евро!

Естественно, что после разгромных результатов прошлых сражений Корнут считается андердогом с шансами на победу около 3 к 1. Но многие болельщики все же предполагают, что букмекеры недооценивают способности Ченса, поскольку он является двукратным обладателем браслетов WSOP и тренирует игроков в собственной школе.

Сам Фил Гальфонд, похоже, совсем не сомневается в успехе, ведь без проблем согласился на побочную ставку в размере одного миллиона евро! Именно столько получит Ченс в случае победы. Если же все-таки победит Гальфонд, то ему достанется дополнительный приз в размере 250 тысяч евро.

Сможет ли Ченс Корнут сломать сложившуюся тенденцию? Узнаем совсем скоро.