Стала відома дата наступного поєдинку в Galfond Challenge. Вже 16 вересня свої сили в двобої проти покерної легенди спробує Ченс Корнут.

Всього через кілька тижнів американський професіонал Ченс Корнут постане перед "акулою онлайну" Філом Гальфондом і спробує виграти хедз-ап поєдинок з Омахи на лімітах 100/200 євро. Переможець визначиться після 35 000 зіграних роздач.

Читайте також: Покерного професіонала "обчистили" на 1 мільйон доларів

Гальфонд уже продемонстрував свої сили, наголову розбивши VeniVidi1993, Білла Перкінса й ActionFreak. Крім того, він провів міні-двобій із Даніелем "Jungleman" Кейтсом і також не залишив американцю жодних шансів. Всього за 750 рук Філ зумів забрати у Кейтса 86 870 євро!

Природно, що після розгромних поєдинків Корнут вважається андердогом із шансами на перемогу близько 3 до 1. Але багато вболівальників все ж припускають, що букмекери недооцінюють здібності Ченса, оскільки він є дворазовим володарем браслетів WSOP і тренує гравців у власній школі.

Сам Філ Гальфонд, схоже, зовсім не сумнівається в успіху, адже без проблем погодився на побічну ставку в розмірі одного мільйона євро! Саме стільки отримає Ченс у разі перемоги. Якщо ж все-таки переможе Гальфонд, то йому дістанеться додатковий приз у розмірі 250 тисяч євро.

Чи зможе Ченс Корнут зламати тенденцію? Дізнаємось зовсім скоро.