Пятая серия так называемого Galfond Challenge плавно подобралась к середине. Соперники играют хедз-ап поединок по Омахе.

Бой Фила и Ченса проходит в лучших традициях американского кино: ситуация постоянно меняется, инициатива кочует из рук в руки. Гальфонд уверенно начал матч, но впоследствии Корнут доказал, что не собирается быть спонсором своего оппонента.

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В какой-то момент Ченс убежал в довольно солидный отрыв, его преимущество достигло 350 тысяч долларов! Даже специалисты и большинство покерного сообщества отдавали преимущество Филу. В частности, и потому, что он выиграл четыре предыдущих хедз-ап дуэли своего челленджа.

В конце Гальфонд смог сократить свое отставание. В 27 сессии Фил отыграл у соперника почти 150 тысяч "зеленых". И все же Ченс не "поплыл". Он смог достойно выступить в следующих сессиях и зафиксировать свое преимущество.

Сейчас ребята сыграли уже почти 15,5 тысячи раздач из регламентированных 35 тысяч. Корнут лидирует на 82,5 тысячи "баксов".

Отметим, если Ченс удержит победу, то получит сверху один миллион долларов от Фила. В случае триумфа Гальфонда, Корнут дополнительно заплатит сопернику 250 тысяч долларов.