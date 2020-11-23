П’ята серія так званого Galfond Challenge плавно підібралася до середини. Супернки грають хедз-ап поєдинок з Омахи.

Бій Філа та Ченса триває у найкращих традиціях американського кіно: ситуація постійно змінюється, ініціатива кочує з рук у руки. Впевненіше матч розпочав Гальфонд, але згодом Корнут довів, що не збирається бути спонсором свого опонента.

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В якийсь момент Ченс втік у доволі солідний відрив. Його перевага сягнула 350 тисяч доларів! Навіть тоді фахівці та більшість покерної спільноти віддавали перевагу Філові. Зокрема, й через те, що він виграв чотири попередні хедз-ап дуелі свого челенджу.

Врешті Гальфонд зміг скоротити своє відставання. У 27 сесії Філ відіграв у суперника майже 150 тисяч "зелених". Та все ж Ченс не "поплив". Він зміг гідно виступити у наступних сесіях і зафіксувати свою перевагу.

Зараз хлопці зіграли уже майже 15,5 тисяч роздач із регламентованих 35 тисяч. Корнут лідирує на 82,5 тисячі "баксів".

Відзначимо, якщо Ченс втримає перемогу, то отримає зверху один мільйон доларів від Філа. В разі тріумфу Гальфонда, Корнут додатково заплатить суперникові 250 тисяч доларів.