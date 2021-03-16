Фил Хельмут утверждает, что выиграл 11 млн долларов в кэш
Владелец рекордных 15 браслетов WSOP Фил Хельмут никогда не отличался излишней скромностью. Американец безапелляционно считает себя лучшим знатоком Холдема в мире, пусть большинство своих успехов он и получил в прошлом.
Источник:cardmates
На этот раз Хельмут решил ответить тем, кто считает его не слишком сильным игроком в кэш. Спровоцировал его на это Даниэль Негреану, который вскоре станет соперником Фила в хедз-ап матче:
Ты действительно считаешь себя лучшим в мире? Даже лучше современных профессионалов, которые постоянно участвуют в играх хайроллеров? Ты действительно в это веришь?
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Хельмут, конечно, не растерялся и сразу привел несколько аргументов, которые по мнению самого американца делают его покеристом номер 1:
- Выиграл более чем 11 млн долларов в кэш
- Побеждал во множестве турниров
- 15 золотых браслетов
- 24 млн долларов призовых в турнирах
Из этих тезисов проверить невозможно только первый, ведь никаких открытых данных о том, сколько и где Фил выиграл в кэш-играх нет. Поэтому остается поверить покеристу на слово. И хотя о том, действительно ли он до сих пор входит в список топ-игроков можно спорить, но свое место среди легенд игры Фил, безусловно, заслужил.
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