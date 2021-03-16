Власник рекордних 15 браслетів WSOP Філ Хельмут ніколи не відрізнявся зайвою скромністю. Американець безапеляційно вважає себе найкращим гравцем в Холдем у світі, нехай більшість своїх успіхів він і здобув у минулому.

Цього разу Хельмут вирішив відповісти тим, хто вважає його не надто сильним гравцем у кеш. Спровокував його на це Даніель Негреану, який незабаром стане суперником Філа у хедз-ап матчі:

Ти дійсно вважаєш себе найкращим у світі? Навіть кращим за сучасних професіоналів, які постійно беруть участь в іграх хайролерів? Ти дійсно в це віриш?

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Хельмут, звісно, не розгубився і одразу навів кілька аргументів, які на думку самого американця роблять його покеристом номер 1:

Виграв більш ніж 11 млн доларів у кеш

Перемагав у безлічі турнірів

15 золотих браслетів

24 млн доларів призових у живих турнірах

З цих тез перевірити неможливо лише першу, адже жодних відкритих даних про те, скільки і де Філ виграв у кеш-іграх немає. Тож залишається повірити покеристу на слово. І хоча про те, чи дійсно він досі входить до списку топ-гравців можна сперечатися, та своє місце серед легенд гри Філ, безумовно, заслужив.