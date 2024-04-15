Как заработать миллионы и не просадить все: правила жизни Фила Гальфонда

Звездный покерист и успешный бизнесмен Фил Гальфонд рассказал о том, как изменение подхода к собственной жизни помогло ему найти необходимый баланс. Фил признался, что раньше, несмотря на успехи за покерными столами, он несколько раз оказывался в финансовой яме.

Умение управлять финансами

Я никогда не умел правильно пользоваться деньгами. Все мои достижения сформировались через навык банкролл-менеджмента. В покере я мечтал играть высокие лимиты, поэтому я гриндил блайнды 5/10 долларов только ради того, чтобы взять 50 тысяч и спустить их за столами 50/100. Потом я начинал с самого начала, чтобы попробовать еще раз. Я это делал просто потому, что это было весело и мотивировало меня.

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Основание Run it Once

Прошло примерно 11 лет, как я создал покерную школу Run it Once. Я чувствовал, что мы можем сделать топовую школу и все получилось. Она сразу стала успешной. Следующие 5 лет я не только зарабатывал за столами, но и школа деньги приносила. Идеально! Казалось бы, живи и радуйся, можно было достаточно быстро обеспечить себя до конца дней.

Всегда хочется большего

Как каждому человеку, мне хотелось достигать все лучших результатов в плане финансов. Все деньги инвестировал в другие бизнесы. За 11 лет игры и заработков со школы карманы все равно остались пустыми из-за вложений в различные проекты. Я все потратил на развитие других проектов, большинство из которых обанкротились. Более того, я несколько раз очень сильно рисковал. Так сильно, что чуть не остался без денег вообще. Несмотря на успешную карьеру игрока и популярную школу покера.



Фил Гальфонд / Инстаграм-страница Фила Гальфонда

В чем заключалась проблема?

Осознать ее помог мой ментал-коуч и друг Элиот Ро. Я играл в покер и занимался бизнесом с теми же установками, которые у меня сформировались в 19 лет. Не думал о том, что такое деньги, как их использовать и приумножать. Моим основным желанием было становиться все успешнее и успешнее. Гнался за миллионами и не понимал, зачем они мне.

Всегда есть выход

Как я решил свою проблему? Сел и расписал, какой хочу видеть свою жизнь через 10 лет, что надо сделать, чтобы этого достичь. Вот какое упражнение мне помогало уже неоднократно. Ниже будет 8 категорий. Выберите 4 самые важные. И представьте, какой бы вы хотели, чтобы эти сферы вашей жизни имели вид через 10 лет и что нужно скорректировать, чтобы стать на этот путь.

– Финансы (доход, сбережения, выплата долгов)

– Карьера (работа, достижения)

– Отношения (семья, друзья, вторая половинка)

– Личное развитие (проекты, знания)

– Польза обществу (желание что-то изменить глобально)

– Развлечения (хобби, путешествия)

– Физическое и ментальное здоровье.

Расположите их в порядке значимости, и подумайте, тратите ли вы силы и время на приоритетные пункты.

Как это помогло Гальфонду?

Большую часть жизни я просто бежал ради того, чтобы бежать, а не, чтобы оказаться в какой-то конкретной точке. Все хотят быть богатыми, здоровыми и счастливыми! Однако, вместо того, чтобы как-то дойти до этого, зарываются в ежедневной рутине. Чтобы куда-то приехать, лучше все же включить GPS, иначе можно так и кататься кругами.

Негреану снова в шаге от победы

Звездный Даниэль Негреану занял вторую строчку на престижном турнире серии PGT в Лас-Вегасе и заработал более 150 тысяч долларов. На четвертом месте Негреану выбил уроженку Украины Викторию Лившиц.