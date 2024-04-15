Турнир №5 очередного этапа PGT, набирающий обороты в Лас-Вегасе, собрал 92 входа, каждый из которых выложил бай-ин в размере 10 100 долларов. 14 покеристов добрались до призовой зоны с минимальной выплатой в 23 тысячи баксов, а семеро самых умелых оказались за финальным столом.

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Среди них нашлось место и уроженке Харькова Виктории Лившиц, которая, правда, уже много лет живет в США. Как бы там ни было, бизнесвумен и покеристка с украинскими корнями попала в призы PokerGo Tour уже на четвертом подряд турнире. Финишировать на этот раз удалось четвертой. Пару королей Виктории сетом троек "переехал" Даниэль Негреану. Лившиц заработала 82 800 долларов.

Что же до Негреану, то он лидировал значительную часть финалки и, казалось, уверенно двигался к победе. В хедз-ап против американца Мэтью Вантманна звездный канадец заходил с преимуществом по стеку, но не сумел его реализовать.

Вантманн стал автором небольшой сенсации, обыграв Даниэля и получив вместе с трофеем почти 240 000 долларов. Негреану досталась 151 тысяча. В финальной раздаче канадец, у которого оставалось совсем мало фишек, пошел ол-ин с J-8. Мэтью заколлировал с К-3 и уже на флопе поймал еще одного короля.

Результаты финального стола

Мэтью Вантман – 239 200 долларов Даниэль Негреану – 151 800 Эрик Сайдел – 110 400 Виктория Лившиц – 82 800 Грант Ванг – 64 400 Дэвид Питерс – 46 000 Паулис Плаусинайтис – 36 800

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