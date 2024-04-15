Як заробити мільйони і не просадити усе: правила життя Філа Гальфонда

Зірковий покерист та успішний бізнесмен Філ Гальфонд розповів про те, як зміна підходу до власного життя допомогла йому відшукати необхідний баланс. Філ зізнався, що раніше, попри успіхи за покерними столами, він кілька разів опинявся у фінансовій ямі.

Вміння керувати фінансами

Я ніколи не вмів правильно користуватися грошима. Усі мої здобутки сформувалися через навичку банкрол-менеджменту. У покері я мріяв грати високі ліміти, тож я гріндив блайнди 5/10 доларів тільки заради того, щоб взяти 50 тисяч і спустити їх за столами 50/100. Потім я починав з самого початку, щоб спробувати ще раз. Я це робив просто тому, що це було весело і мотивувало мене.

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Заснування Run it Once

Пройшло приблизно 11 років, як я створив покерну школу Run it Once. Я відчував, що ми можемо зробити топову школу і все вийшло. Вона одразу стала успішною. Наступні 5 років я не лише заробляв за столами, а ще й школа гроші приносила. Ідеально! Здавалося б, живи та радій, можна було досить швидко забезпечити себе до кінця днів.

Завжди хочеться більшого

Як кожній людині, мені хотілося досягати все кращих результатів у плані фінансів. Всі гроші інвестував в інші бізнеси. За 11 років гри і заробітків зі школи кишені все одно залишились порожніми через вклад у різноманітні проєкти. Я все витратив на розвиток інших проєктів, більшість з яких збанкрутували. Ба більше, я кілька разів дуже сильно ризикував. Так сильно, що мало не залишився без грошей взагалі. Попри успішну кар'єру гравця та популярну школу покеру.



Філ Гальфонд / Інстаграм-сторінка Філа Гальфонда

У чому полягала проблема?

Усвідомити її допоміг мій ментал-коуч та друг Еліот Ро. Я грав у покер та займався бізнесом із тими ж установками, які у мене сформувалися у 19 років. Не думав про те, що таке гроші, як їх використовувати та примножувати. Моїм основним бажанням було ставати все успішнішим та успішнішим. Гнався за мільйонами та не розумів, навіщо вони мені.

Завжди є вихід

Як я розв'язав свою проблему? Сів і розписав, яким хочу бачити своє життя за 10 років, що треба зробити, щоб цього досягти. Ось яка вправа мені допомагала вже неодноразово. Нижче буде 8 категорій. Виберіть 4 найважливіші. І уявіть, який би ви хотіли, щоб ці сфери вашого життя мали вигляд через 10 років та що потрібно скоригувати, щоб стати на цей шлях.

– Фінанси (дохід, заощадження, виплата боргів)

– Кар'єра (робота, досягнення)

– Відносини (сім'я, друзі, друга половинка)

– Особистий розвиток (проєкти, знання)

– Користь суспільству (бажання щось змінити глобально)

– Розваги (хобі, подорожі)

– Фізичне та ментальне здоров'я.

Розташуйте їх у порядку значущості, та подумайте, чи ви витрачаєте сили та час на пріоритетні пункти.

Як це допомогло Гальфонду?

Більшість життя я просто біг заради того, щоб бігти, а не, щоб опинитися в якійсь конкретній точці. Усі хочуть бути багатими, здоровими та щасливими! Проте, замість того, щоб якось дійти до цього, зариваються у щоденній рутині. Щоб кудись приїхати, краще все ж таки включити GPS, інакше можна так і кататися колами.

Негреану знову за крок від перемоги

Зірковий Даніель Негреану посів другу сходинку престижного турніру серії PGT у Лас-Вегасі та заробив понад 150 тисяч доларів. На четвертому місці Негреану вибив уродженку України Вікторію Лівшіц.