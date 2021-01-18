Американский профессиональный покерист Фил Гальфонд одного за другим "раздевает" оппонентов в хедз-ап челлендже.

Некоторое время нынешнему сопернику Фила – обладателю браслета WSOP и покерному тренеру Ченсу Корнуту, удавалось достойно противостоять Гальфонду. Тем не менее, последний, похоже, настроен доказать всем, что он действительно лучший игрок в Пот-Лимит Омаху в истории.

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Незадолго до нового года Фил ощутимо вырвался вперед в дуэли и не сбавляет обороты и в 2021. Несколько дней назад Корнуту удалось отыграть 76 тысяч долларов, но это оказалось лишь единичным случаем.

Из последней на этот момент сессии победителем вновь вышел Гальфонд. Он выиграл 40 тысяч долларов, что вернуло его общую победу в матче на отметку 554 000 баксов.

Несмотря на то, что соперники играют в Омаху с блайндами 100/200 долларов, говорить об итоговой победе Фила еще рано – Корнут может развернуть ход поединка. Однако шансов на это, откровенно, не много.