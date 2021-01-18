Американський професійний покерист Філ Гальфонд одного за одним "роздягає" опонентів у хедз-ап челенджі.

Якийсь час нинішньому супернику Філа – володарю браслета WSOP та покерному тренеру Ченсу Корнуту, вдавалося гідно протистояти Гальфонду. Проте, останній схоже серйозно налаштований довести усім, що він дійсно найкращий гравець у Пот-Ліміт Омаху в історії.

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Незадовго до нового року Філ відчутно вирвався уперед в дуелі і не збавляє обертів у 2021. Кілька днів тому Корнуту вдалося відіграти 76 тисяч доларів та це виявилося лише одиничним випадком.

З останньої на цю мить сесії переможцем знову вийшов Гальфонд. Він виграв 40 тисяч доларів, що повернуло його загальну перемогу в матчі на позначку 554 000 баксів.

Зважаючи на те, що грають суперники в Омаху з блайндами 100/200 доларів, говорити про підсумкову перемогу Філа ще зарано – Корнут може розвернути хід поєдинку. Проте шансів на це, відверто, не багато.