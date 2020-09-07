"Немецкий Терминатор" выиграл второй браслет WSOP, став чемпионом хедз-ап-ивента с бай-ином 25 000 долларов. За свою победу он получил более миллиона долларов!

Один из самых успешных мировых турнирных игроков Федор Хольц еще раз доказал, что его не стоит сбрасывать со счетов и в кэш-игре.

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Престижный турнир собрал 127 участников, подавляющее количество которых составляли профессиональные игроки с огромным опытом. Но факт остается фактом – Федор вышел победителем из самых сложных противостояний с Люком Гринвудом, Джорджем Вольфом и Джастином Бономо, чтобы оказаться в финале с бразильцем Бруно Боттеоном.

Кстати, именно Боттеон выбил из турнира шестикратного обладателя браслетов Мировой серии Даниэля Негреану, а вслед за ним отправил на скамейку запасных опытного Дэна Смита.

Но затяжной борьбы не получилось. Хольц сразу захватил лидерство и устроил бразильцу настоящий мастер-класс по игре один на один. Выиграв почти половину фишек соперника, Хольц завершил борьбу эффектной раздачей, в которой в полной мере проявилась его чемпионская аура.

На флопе 854 бразилец поставил олл-ин с карманными десятками, но был уничтожен сетом от немецкого вундеркинда. Хольц показал пятерки и забрал себе главный приз в размере 1 077 025 долларов – в дополнение к престижному браслету в самом дорогом турнире Мировой серии.

Бруно получил 622 300 долларов за второе место.

Этот трофей стал второй высшей наградой WSOP для Федора Хольца. Свой первый браслет немец завоевал аж 4 года назад в турнире хайроллеров со стартовым взносом 111 111 долларов.