"Німецький Термінатор" виграв другий браслет WSOP, ставши чемпіоном хедз-ап-івенту з бай-іном 25 000 доларів. За свою перемогу він отримав понад мільйон доларів!

Один з найуспішніших світових турнірних гравців Федір Хольц іще раз довів, що його не варто скидати з рахунків і в кеш-грі.

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Престижний турнір зібрав 127 учасників, переважну кількість яких становили професійні гравці з гігантським досвідом. Але факт залишається фактом – Федір вийшов переможцем з найскладніших протистоянь із Люком Грінвудом, Джорджем Вольфом та Джастіном Бономо, щоб опинитися у фіналі з бразильцем Бруно Боттеоном.

До речі, саме Боттеон вибив із турніру шестикратного володаря браслетів Світової серії Даніеля Негреану, а слідом за ним відправив на лаву запасних досвідченого Дена Сміта.

Але затяжної боротьби не вийшло. Хольц відразу захопив лідерство і влаштував бразильцеві справжній майстер-клас із гри один на один. Вигравши майже половину фішок суперника, Хольц завершив боротьбу ефектною роздачею, в якій повною мірою проявилася його чемпіонська аура.

На флопі 854 бразилець поставив олл-ін із кишеньковими десятками, але був знищений сетом від німецького вундеркінда. Хольц показав п’ятірки і забрав собі головний приз у розмірі 1 077 025 доларів – на додачу до престижного браслета в найдорожчому турнірі Світової серії.

Бруно отримав 622 300 доларів за друге місце.

Цей трофей став другою найвищою нагородою WSOP для Федора Хольца. Свій перший браслет німець завоював аж 4 роки тому в турнірі хайролерів зі стартовим внеском 111 111 доларів.