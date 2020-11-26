Главное покерное противостояние этой осени между Дагом Полком и Даниэлем Негреану продолжает напоминать американские горки.

Преимущество все еще кочует от одного к другому и сейчас наступила очередь радоваться Полку. Он уверенно забрал себе несколько последних сессий. Этой ночью Даг за 2 часа выиграл у Даниэля еще 120 тысяч долларов. Это позволило ему довести свое общее преимущество в матче до более четверти миллиона "зеленых".

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Оппоненты сыграли 416 рук и, в отличие от предыдущих дней, не сформировали ни одного действительно крупного банка. Поэтому свое преимущество Полк накапливал благодаря небольшим выигрышам, которых, правда, было много. Негреану будто сам помогал сопернику. Даниэль часто делал откровенно неоправданные коллы на ривере, буквально даря Дагу фишки. В то же время, последние неудачи абсолютно не поколебали веру канадца в себя:

Мне совсем не заходит последние две сессии и я должен был проиграть, пожалуй, бай-инов 20. Но из-за того, что я очень хорошо играю, иду в минус всего на 6,5 бай-ина. Когда мне начнет заходить, все наладится. Не волнуйтесь, друзья, это будет нормальный матч – скоро мы сравняемся.

Даг тоже дал послематчевое интервью, где, впрочем, не анализировал сам поединок, а рассказал о том, как к нему готовится в течение дня:

Я просыпаюсь, делаю кардио и растяжку, потом завтракаю и сажусь за солвер на несколько часов. В некоторые дни еще заглядываю в тренажерку, после чего едва хожу из-за упражнений на ноги. Затем обедаю и смотрю стрим по StarCraft: Broodwar. Ближе к вечеру уже готовлюсь непосредственно к матчу и настраиваю столы. Ничего невероятного.

Сейчас соперники возьмут небольшую паузу, чтобы отпраздновать День Благодарения и вернутся к игре в конце недели. На данный момент они сыграли уже чуть более 5000 рук и Полк впереди на 264 тысячи долларов. Кто забыл, всего в матче запланировано 25 000 раздач, однако на отметке 12 500 тот, кто будет проигрывать, сможет отказаться от продолжения борьбы.

По материалам pokeroff.ru