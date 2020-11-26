Головне покерне протистояння цієї осені між Дагом Полком і Даніелем Негреану продовжує сильно нагадувати американські гірки.

Перевага миттєво кочує від одного до іншого. Зараз настала черга тішитися Полка. Він впевнено забрав собі кілька крайніх сесій. Цієї ночі Даг за дві години виграв у Даніеля ще 120 тисяч доларів. Це дозволило йому довести свою загальну перевагу у матчі до понад чверті мільйона "зелених".

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Опоненти зіграли 416 рук і, на відміну від попередніх днів, не сформували жодного дійсно великого банку. Відтак свою перевагу Полк накопичував завдяки невеличким виграшам, яких, щоправда, було багато. Негреану начебто сам допомагав суперникові. Даніель часто робив відверто невиправдані коли на рівері, буквально даруючи Дагові фішки. Водночас, останні невдачі абсолютно не похитнули віру канадця у себе:

Мені зовсім не заходить останні дві сесії і я мав програти, мабуть, бай-інів 20. Але через те, що я дуже добре граю, йду в мінус всього на 6,5 бай-іна. Коли мені почне заходити, все налагодиться. Не хвилюйтеся, друзі, це буде нормальний матч – скоро ми зрівняємося.

Даг теж дав післяматчеве інтерв’ю, де, утім, не аналізував сам поєдинок, а розповів про те, як до нього готується впродовж дня:

Я прокидаюся, роблю кардіо та розтяжку, потім снідаю і сідаю за солвер на кілька годин. В деякі дні ще заглядаю в тренажерку, після чого ледве ходжу через вправи на ноги. Потім обідаю і дивлюся стріми із StarCraft: Broodwar. Ближче до вечора вже готуюся безпосередньо до матчу і налаштовую столи. Нічого неймовірного.

Зараз суперники візьмуть невелику паузу, щоб відсвяткувати День Подяки і повернуться до гри наприкінці тижня. На цю мить вони відіграли уже трохи більше 5000 рук і Полк попереду на 264 тисячі доларів. Хто забув, усього в матчі заплановано 25000 роздач, проте на позначці 12500 той, хто програватиме, зможе відмовитися від продовження боротьби.

За матеріалами pokeroff.ru