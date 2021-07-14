Например, несмотря на очевидные преимущества игры с применением элементов стратегии GTO, Фил упорно ее отрицает и продолжает возлагается на собственную "белую магию".

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Впрочем, как оказалось, в других сферах жизни Хельмут хоть и не сразу, но все же старается следить за актуальными тенденциями. В частности, Фил решил вложиться в криптовалюту, что очень популярно среди современных богачей. Покерист приобрел себе Bitcoin Latinum. Сейчас у этой криптовалюты продолжается стадия pre-sale, где единицу можно купить за 11 долларов. Какую именно сумму Хельмут вложил в Bitcoin Latinum он, правда, решил не сообщать. Фил, очевидно, сделал выводы из горького опыта. Еще несколько лет назад друзья рекомендовали ему купить Bitcoin за 90 долларов и покерист отказался. Сейчас один биткоин стоит более 30 тысяч долларов.

Так или иначе, способов зарабатывать деньги Филу Хельмуту хватает. Что он только не рекламировал в жизни: покерные сайты, пиво и даже собственную линию одежды. Теперь вот легендарный покерист стал рекламным лицом нового энергетика Breinfuel (горючее для мозга). Рекламная кампания утверждает, что напиток очень положительно влияет на умственную деятельность, а это, безусловно, пригодится покеристам.