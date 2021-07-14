Наприклад, попри очевидні переваги гри зі застосуванням елементів стратегії GTO, Філ вперто її заперечує і продовжує покладається на власну "білу магію".

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Утім, як виявилося, у інших сферах життя Хельмут хоч і не одразу, та все ж старається слідкувати за актуальними тенденціями. Зокрема, Філ вирішив вкластися у криптовалюту, що дуже популярно серед сучасних багатіїв. Покерист придбав собі Bitcoin Latinum. Зараз у цієї криптовалюти триває стадії pre-sale, де одиницю можна купити за 11 доларів. Яку саме суму Хельмут вклав у Bitcoin Latinum він, щоправда, вирішив не повідомляти. Філ, вочевидь, зробив висновки із гіркого досвіду. Ще кілька років тому друзі рекомендували йому купити Bitcoin за 90 доларів та покерист відмовився. Нині один біткойн коштує понад 30 тисяч баксів.

Так чи інакше, способів заробляти гроші Філу Хельмуту не бракує. Що він тільки не рекламував у житті: покерні сайти, пиво і навіть власну лінію одягу. Тепер от легендарний покерист став рекламним обличчям нового енергетика Breinfuel (пальне для мозку). Рекламна кампанія стверджує, що напій дуже позитивно впливає на розумову діяльність, а це, безумовно, стане в нагоді покеристам.