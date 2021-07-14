Первый триумфатор праздничного турнира определится в ночь с субботы на воскресенье, борьба за трофей стартует в 19:00 по киевскому времени. Бай-ин в ивент с гарантией миллион гривен составляет всего 550 гривен. Однако PokerMatch предлагает участникам и другие способы попасть в турнирную сетку.

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Получить билет в "PokerMatch 5 Years Anniversary" можно будет благодаря специальной кэш-акции. Игроки, которые соберут каре за кэш-столами Холдема (от 0.05/0.10 грн) с карманной парой 5-5, автоматически станут участниками турнира-миллионника. В общем, каждый спортсмен может принять участие в ивенте и заработать сразу четыре входа.

Избежать прямого бай-ина в "PokerMatch 5 Years Anniversary" можно и благодаря успешному выступлению в сателлитах. А игроки, которые в рамках кэш-акции соберут с карманной парой 55 фул-хаус, попадут в один из отборочных этапов бесплатно.

Турнир-миллионник по Безлимитному Холдему будет проходить в популярном формате прогрессивного нокаута. Стартовый стек – 30 000 фишек, продолжительность уровней блайндов – 8 минут. Поздняя регистрация продлится 2 часа и 40 минут.