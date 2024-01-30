Джонатан Литтл впервые в карьере выиграл этап PokerGo Cup и заработал более 200 тысяч долларов

В Лас-Вегасе продолжается престижная серия PokerGo Cup 2024. Триумфатором третьего турнира стал звездный американский профессионал Джонатан Литтл.

Турнир с солидным бай-ином 10 тысяч долларов собрал 85 входов, среди которых были в основном топовые профессионалы. В призовую зону попали 13 покеристов, а финальный стол получился действительно звездным.

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Здесь и легендарный Даниэль Негреану и Алекс Фоксен которого небезосновательно считают едва ли не самым сильным турнирным игроком. Собственно, именно Негреану стал первой жертвой финалки. Поначалу канадцу серьезно не повезло – его А-Q не устояли против К-2 оппонента, собравшего флеш. Остальные чипы Даниэль отдал упомянутому Фоксену с 5-5 против А-Q. Поэтому Негреану финишировал седьмым с заработком в 34 тысячи долларов.

Сам Фоксен "дожил" вплоть до хедз-апа, но все же уступил Литтлу, поймавшему настоящий кураж за финалкой. Победителю достались 229,5 тысячи долларов, Алекс забрал домой 148 тысяч.

Что известно о Джонатане Литтле Для американского покериста Джонатана Литтла победа стала дебютной на серии PokerGo Cup. Самый же большой карьерный выигрыш Литтл получил в 2008 году на этапе WPT – 11 миллиона долларов. Всего в его активе более 8 миллионов призовых в живых турнирах.

Украинец остановился в шаге от громкой победы

Опытный украинский покерист Александр Довженко финишировал вторым на престижном турнире серии Dutch Classics в чешском Розвадове. Довженко уступил только чеху Марцину Кучери и заработал 26 600 евро.