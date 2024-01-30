Джонатан Літтл вперше у кар'єрі виграв етап PokerGo Cup і заробив понад 200 тисяч доларів

У Лас-Вегасі триває престижна серія PokerGo Cup 2024. Тріумфатором третього турніру змагань став зірковий американський професіонал Джонатан Літтл.

Турнір із солідним бай-іном 10 тисяч доларів зібрав 85 входів, серед яких були здебільшого топові професіонали. До призової зони потрапили 13 покеристів, а фінальний стіл вийшов дійсно зірковим.

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Тут і легендарний Даніель Негреану, і Алекс Фоксен, якого небезпідставно вважають чи не найсильнішим турнірним гравцем сьогодення. Власне, саме Негреану став першою жертвою фіналки. Спочатку канадцю серйозно не пощастило – його А-Q не встояли проти К-2 опонента, який зібрав флеш. Решту своїх чипів Даніель віддав згаданому Фоксену з 5-5 проти А-Q. Тож Негреану фінішував сьомим з доробком у 34 тисячі доларів.

Сам Фоксен "дожив" аж до хедз-апу, але все ж поступився Літтлу, що упіймав справжній кураж за фіналкою. Переможцю дісталися 229 500 доларів, Алекс забрав додому 148 570.

Що відомо про Джонатана Літтла Для американського покериста Джонатана Літтла ця перемога стала дебютною на серії PokerGo Cup. Найбільший же кар’єрний виграш Літтл здобув у 2008 році на етапі WPT – 1,1 мільйона доларів. Загалом в його активі понад 8 мільйонів призових у живих турнірах.

Українець зупинився за крок від гучної перемоги

Досвідчений український покерист Олександр Довженко фінішував другим на престижному турнірі серії Dutch Classics у чеському Розвадові. Довженко поступився лише чехові Марціну Кучері і заробив 26 600 євро.