По версии авторитетного портала Hendon Mob, ведущего соответствующую статистику, именно Чернуто чаще всех игроков в истории попадал в призовую зону живых покерных турниров. Подобное Джону удавалось аж 588 раз, при этом 85 раз он занимал первую строчку. Эти успехи позволили американцу заработать более 6 миллионов долларов призовых.

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Свои первые официальные призовые Чернуто получил в 1987 году. Тогда он занял 21 место турнира в Лас-Вегасе, заработав чуть больше тысячи долларов. Главными успехами за длительную карьеру американца стали три браслета WSOP, при этом все в разных дисциплинах: в 1996-м он выиграл турнир по стаду за 1 500 долларов, через год – соревнование по Холдему за 2 000, а в 2002 году не имел равных в турнире по Омахе с бай-ином 1 500 долларов.

Начиная с 1987-го не было ни одного года, когда Чернуто хотя бы раз не попал в призовую зону какого-то турнира. Впрочем, этом году Джон практически перестал играть. В свои 80 покерист заявил, что планирует сделать паузу в карьере, чтобы позаботиться о здоровье. На это сообщение Чернуто отреагировал даже легендарный Фил Хельмут, пожелав коллеге скорейшего возвращения за стол.

Первые украинские успехи на EPT

Сразу десять представителей Украины сумели пробиться в призовую Главного события EPT, проходящего в Париже. Победителем же турнира стал нидерландец Матеуш Мулюхюзен, который завоевал 470 тысяч евро.