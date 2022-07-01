Турнир Players Championship с бай-ином 50 000 долларов является одним из самых престижных в расписании WSOP. Его особенность в том, что участникам приходится играть сразу в 9 разновидностей покера, а само событие привлекает в основном только профессионалов.

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В последние годы этот сложный турнир не пользовался особой популярностью. Прошлогодний чемпион Дэн Кейтс обыграл поле из 63 участников, за год до этого было 74 игрока. На этот раз уже в стартовый день собралось 90 участников, но регистрация оставалось открытой еще в течение второго дня.

В итоге турнир Players Championship собрал 112 регистраций и призовой фонд 5 362 000 долларов. 12 игроков решили не тратить время на игру в первом дне, и сразу зашли во второй. Среди них оказался и Фил Хельмут.

Поиграл самый титулованный игрок WSOP недолго. Он продавал доли на этот турнир и сразу же услышал насмешки по этому поводу за своим столом. Ирония Адама Фридмана явно не понравилась Хельмуту, который ответил в грубой форме.

Какого черта ты пытаешься меня в тильт вогнать в турнире за 50 000 долларов? Не подходи ко мне больше никогда. Ты в жизни не выиграешь столько, сколько заработал я,

– эмоционально отреагировал Хельмут.

Ярость не помогла Филу Хельмуту в игре. Он продержался в турнире всего полтора часа. Ожесточенная борьба за призы продолжалась 5 дней. В прошлом году чемпион Дэн "jungleman" Кейтс отыграл весь турнир в костюме Акумы из Street Fighter. В этот раз он снова устроил шоу – теперь Дэн вырядился в профессионального рестлера Рэнди "Мачо Мэна" Сэведжа.

Дэн Кейтс / Фото wsop.com

Каким-то магическим образом это опять сработало. На 4-й день турнира Кейтс перепутал омаху с омахой хай-лоу, но ему сильно повезло в тройном выставлении. Тогда он выбил двоих оппонентов и вышел лидером в топ-5 финалки. В хедз-апе "Джанглмену" противостоял один из лучших бразильских игроков – Юрий Дзивилевский.

Сражение один на один длилось целых 7 часов. Чип-лидер менялся часто, но в решающий момент удача была на стороне Дэна Кейтса, который выиграл Players Championship второй год подряд. Чемпион получил 1 449 103 долларов.