Валерий Лубенец появился на турнире WSOP в футболке с надписью: "Мрию не уничтожить". Это был особый ивент в расписании Мировой серии покера, где участвовали игроки только старше 60 лет.

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Турнир для пенсионеров вызвал ажиотаж среди желающих сразиться. Стартовый взнос 1 000 долларов заплатили 7 188 игроков, что стало рекордом WSOP для этого события. Призовой фонд No-Limit Hold'em Championship перевалил за 6 000 000 долларов.

Украинец Валерий Лубенец с честью держался в 5-дневном турнире и вылетел только на предфинальной стадии. Киевлянин занял 18 место, что принесло ему денежный приз – 27 271 доллар. Но самое главное – это месседж, который он передал мировому сообществу: "Мрию не уничтожить", – как и весь украинский народ.

Триумфатором турнира No-Limit Hold'em Championship стал житель Мэриленда Эрик Смидингер, который получил хорошую надбавку к пенсии – 694 909 долларов.