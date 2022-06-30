Своим жестом Гэри Гельман напомнил мировому сообществу о войне в Украине. На момент начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины он с семьей был в Киеве. В первый день войны снова пришлось переезжать в Нью-Йорк.

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В турнире PokerNews Cup-2022, проходившем в Лас-Вегасе, принимали участие 1 245 игроков со всего мира. Соревнования за призовой фонд 1 207 650 долларов шли 5 дней. Украинец долго ждал момента триумфа и заранее подготовился.

Победу в турнире мужчина посвятил своей родной стране. За финальным столом он сидел с сине-желтым флагом, который достался ему от друга.

Когда я вышел за финальный стол, то понимал, что представляю Украину. К счастью, у моего друга был флаг, и я решил, что надену его на себя. Этот самый большой выигрыш в моей карьере

– признался Гэри Гельман.

Гэри Гельман с друзьями / Фото PokerNews

Украинский покерист выиграл 202 725 долларов. До этого турнира бест-кэш Гэри Гельмана составлял всего 20 000 долларов.