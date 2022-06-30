Своїм жестом Гері Гельман нагадав світовій спільноті про війну в Україні. На момент початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України він з родиною був у Києві. У перший день війни довелося знову переїжджати до Нью-Йорка.

Читайте також Офлайн повертається: у Києві відбудеться благодійна серія турнірів SPL Poker Hearts

У турнірі PokerNews Cup-2022, що відбувався у Лас-Вегасі, брали участь 1 245 гравців з усього світу. Змагання за призовий фонд 1 207 650 доларів точилися 5 днів. Українець довго чекав моменту тріумфу та заздалегідь підготувався.

Перемогу в турнірі чоловік присвятив своїй рідній країні. За фінальним столом він сидів із синьо-жовтим прапором, який дістався йому від товариша.

Коли я вийшов за фінальний стіл, то розумів, що представляю Україну. На щастя, у товариша був прапор, я вирішив його одягнути на себе. Цей виграш – найбільший у моїй кар'єрі,

– зізнався Гері Гельман.

Гері Гельман із друзями / Фото PokerNews

Український покерист виграв 202 725 доларів. До цього турніру бест-кеш Гері Гельмана складав лише 20 000 доларів.