Турнір Players Championship із бай-іном 50 000 доларів є одним із найпрестижніших у розкладі WSOP. Його особливість у тому, що учасникам доводиться грати одразу в 9 різновидів покеру, а сама подія приваблює здебільшого професіоналів.

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Останніми роками цей складний турнір не мав шаленої ​​популярності. Торішній чемпіон Ден Кейтс обіграв поле з 63 учасників, а за рік до цього було 74 гравці. Цього разу вже у стартовий день зібралося 90 учасників, хоча реєстрація залишалася відкритою ще протягом другого дня.

У підсумку турнір Players Championship зібрав 112 реєстрацій та призовий фонд 5 362 000 доларів. 12 гравців вирішили не витрачати час на гру в перший день, і відразу зайшли у другий. Серед них був і Філ Хельмут.

Пограв найтитулованіший гравець WSOP не довго. Він продавав частки на цей турнір і одразу почув жарти з цього приводу за своїм столом. Іронія Адама Фрідмана не сподобалася Хельмуту, який відповів у грубій формі.

Якого біса ти намагаєшся увігнати мене в тильт у турнірі за 50 000 доларів? Не підходь до мене більше ніколи. Ти в житті не виграєш стільки, скільки я заробив,

– емоційно відреагував Хельмут.

Злість ніяк не допомогла Філу Хельмуту в грі. Він протримався у турнірі лише півтори години, тоді як запекла боротьба за призи тривала 5 днів. Торішній чемпіон Ден "jungleman" Кейтс тоді відіграв увесь турнір у костюмі Акуми зі Street Fighter. Цього разу Ден знову влаштував шоу – вирядився у професійного реслера Ренді "Мачо Мена" Севеджа.

Ден Кейтс / Фото wsop.com

Якимось магічним чином це знову подіяло. На 4-й день турніру Кейтс переплутав омаху з омахою хай-лоу, але йому дуже пощастило у потрійному олл-іні. Він вибив обох суперників і вийшов лідером у топ-5 фіналки. У хедз-апі "Джанглмену" протистояв один із найкращих бразильських гравців – Юрій Дзивілевський.

Бій за браслет тривав цілих 7 годин. Чип-лідер змінювався часто, але у вирішальний момент успіх був на боці Дена Кейтса, який виграв Players Championship другий рік поспіль. Чемпіон отримав 1 449 103 доларів.