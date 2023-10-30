Герою Чендлера Бинга из сериала "Друзья", актеру Мэтью Перри, неоднократно приходилось играть в покер на работе - непосредственно на съемочной площадке. Испытал себя в роли покериста и на более профессиональном уровне.

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В начале нулевых телевизионные шоу по покеру стали настоящим клондайком для американских продюсеров. Игра приобрела такую популярность, что собирала немалую аудиторию у голубых экранов. Не было исключением и Celebrity Poker Showdown, а в одном из сезонов здесь успел засветиться известный актер Мэтью Перри. Любитель выиграл первый раунд соревнований, одолев четырех коллег по цеху и вышел за финальный стол.

Там знаменитому "другу" противостояли, в частности, звезда NBA Деннис Родман и актер Мекай Файфер, известный по роли Дэвида Портера в "8-й мили". Именно последний выбил Мэтью Перри на четвертом месте и впоследствии торжествовал в благотворительном турнире. Каждый из участников, в зависимости от итогового места, отдал на добрые дела часть призового фонда.



Мэтью Перри за игрой в покер / Фото NBC Courtesy of the Everett Collection

В 2004 году Мэтью Перри также был замечен в одном из турниров Мирового покерного тура. Ну и, конечно, "Чендлер" не пропускал регулярных голливудских покерных посиделок, где всегда был душой компании.

Мэтью Перри ушел из жизни в 54 года. 28 октября 2023 года помощник актера обнаружил тело в доме в Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не известна.