Голливудские актеры не только часто снимаются в фильмах со сценами покера, но и в реальной жизни предпочитают играть. Брайан Крэнстон решил совместить приятное с полезным и собрать друзей на благотворительный турнир 12 ноября.

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Часть дохода, полученного от взносов на турнир, пойдут в пользу фонда Entertainment Community Fund – организацию, состоящую из работников кино и телевидения, пострадавших от недавних забастовок в Голливуде.

Этот покерный турнир поможет поддержать замечательных людей, с которыми мне и моим друзьям посчастливилось работать каждый день, – сказал Брайан Крэнстон.

Желающих поддержать своих "коллег по цеху" нашлось немало. Участие в турнире уже подтвердили более 20 звездных личностей, среди которых Джейсон Александер, Адам Каролла, Энтони Денисон, Хантер Дуэн, Энди Гарсиа, Джон Хэмм, Эми Ландекер, Питер Маккензи, Кэмрин Мэнхайм, Кевин Нилон, Кевин Поллак, Брэдли Уитфорд и другие.