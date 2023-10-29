Голлівудські актори не тільки часто знімаються у фільмах зі сценами покеру, а й у реальному житті полюбляють грати. Брайан Кренстон вирішив поєднати приємне з корисним і зібрати друзів на благодійний турнір із покеру 12 листопада.

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Частина доходу, отриманого від внесків на турнір, піде на користь фонду Entertainment Community Fund – організації, куди входять працівники кіно та телебачення, які постраждали від нещодавніх страйків у Голлівуді.

Цей покерний турнір допоможе підтримати чудових людей, з якими мені та моїм друзям пощастило працювати щодня, – сказав Брайан Кренстон.

Охочих підтримати своїх "колег по цеху" знайшлося чимало. Участь у турнірі вже підтвердили понад 20 зіркових особистостей, серед яких Джейсон Александер, Адам Каролла, Ентоні Денісон, Хантер Дуен, Енді Гарсія, Джон Гемм, Емі Ландекер, Пітер Маккензі, Кемрін Мангейм, Кевін Нілон, Кевін Поллак, Бредлі Вітфорд та інші.

