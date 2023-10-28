На шостий день після свого повноліття Чейз Вілсон вирушив до Ковентрі. Там він зареєструвався у турнірі з бай-іном 330 фунтів стерлінгів. У підсумку молодий хлопець отримав ідеальний подарунок на день народження, забравши додому головний приз 24 950 фунтів стерлінгів.

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Цей турнір проходив у межах фестивалю LIVE Coventry. У ньому взяли участь 419 гравців, завдяки чому призовий фонд виріс до 125 700 фунтів стерлінгів. Чейз Вілсон показав відмінну гру та довів, що готовий протистояти досвідченим суперникам.



За фінальним столом грав відомий регуляр Ян Сімпсон, який посів 6 місце. У хедз-апі Чейз Вілсон зустрівся з Діксі Діном. Вони мали приблизно рівні стеки, тому вирішили поділити призові порівну, а чемпіона визначити в одній роздачі. Перемогу здобув молодий покерист, який назавжди запам'ятає своє 18-річчя.

