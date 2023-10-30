Герою Чендлера Бінга із серіалу "Друзі", актору Метью Перрі, неодноразово доводилось грати в покер на роботі – безпосередньо на знімальному майданчику. Випробував себе в ролі покериста і на більш професійному рівні.

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На початку нульових років телевізійні покерні шоу стали справжнім клондайком для американських продюсерів. Гра набула такої популярності, що збирала чималу аудиторію біля блакитних екранів. Не було винятком і Celebrity Poker Showdown, а в одному із сезонів тут встиг засвітитись відомий актор Метю Перрі. Аматор виграв перший раунд змагань, здолавши чотирьох колег по цеху і вийшов на фінальний стіл.

Там знаменитому "другові" протистояли, зокрема, зірка NBA Денніс Родман та актор Мекай Файфер, відомий за роллю Девіда Портера у "8-й милі". Саме останній вибив Метью Перрі на четвертому місці і згодом тріумфував в благодійному турнірі. Кожен із учасників, залежно від місця яке посів, віддав на добрі справи частину призового фонду.



Метью Перрі за грою в покер / Фото NBC Courtesy of the Everett Collection

У 2004 році Метью Перрі також помітили в одному із турнірів Світового покерного туру. Ну і звісно "Чендлер" не пропускав регулярних голлівудських покерних посиденьок, де завжди був душею компанії.

Метью Перрі пішов з життя у 54 роки. 28 жовтня 2023 року помічник актора виявив тіло в будинку в Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. Причина смерті наразі не відома.