Известно, что в лагере национальной сборной Бразилии покер является одним из главных хобби футболистов. Инициатива помериться силами в интеллектуальной игре идет не только от Неймара.

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Поговаривают, Неймар и Жезус часто играют за одним столом. Например, в 2018 году они и другие звездные спортсмены приняли участие в акции "Poker Experience" в Сан-Паулу.

Также у Жезуса дома есть именной покерный стол. Он приглашает друзей для игры. Например, у Габриэля гостил известный покерист Фелипе Рамос.

Интересно, что команда Жезуса Манчестер Сити выбила клуб Неймара ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. В решающем поединке главного клубного турнира Европы "голубые" сыграют с другим английским клубом Челси. Матч состоится 29 мая в Португалии.