Відомо, що в таборі національної збірної Бразилії покер є одним з головних хобі футболістів. Ініціатива помірятися скілами в інтелектуальній грі йде не лише від Неймара.

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Подейкують, Неймар і Жезус часто грають за одним столом. Наприклад, у 2018 році вони та інші зіркові спортсмени взяли участь в акції "Poker Experience" в Сан-Паулу.

Також в Жезуса вдома є іменний покерний стіл. Він запрошує друзів для гри. Наприклад, у Габріеля гостював відомий покерист Феліпе Рамос.

Цікаво, що команда Жезуса Манчестер Сіті вибила клуб Неймара ПСЖ у півфіналі Ліги Чемпіонів. У вирішальному поєдинку головного клубного турніру Європи "блакитні" зіграють з іншим англійським клубом Челсі. Матч відбудеться 29 травня в Португалії.