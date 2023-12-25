Джордж Янссен выиграл все свои титулы WSOPC за последние полтора года. Возможно, именно этот факт бросился в глаза мошенникам, решившим организовать похищение. Последний турнир американец выиграл в сентябре на Mid-States Poker Tour, получив более 80 000 долларов, а общая сумма его призовых в офлайне составляет более 440 000 долларов.

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Впервые о пропаже Джорджа Янссена заявили 13 ноября. Через несколько дней его друг обнаружил машину покериста и сообщил об этом в полицию. В местных отчетах о вероятном похищении отмечалось, что за последнее время Джордж заработал много денег, играя в покер.

Спустя месяц Янссена с окровавленным лицом и связанными руками обнаружил случайный прохожий. Сообщается, что его держали в течение 35 дней в подвале дома в районе Толедо. Мошенники требовали выкуп в размере 500 000 долларов.

Заплатил ли он эту сумму мошенникам, пока неизвестно. Полиция проводит расследование.