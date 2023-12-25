Джордж Янссен виграв усі свої титули WSOPC за останні півтора року. Можливо, саме цей факт упав в око шахраям, які вирішили організувати викрадення. Останній турнір американець виграв у вересні на Mid-States Poker Tour, отримавши понад 80 000 доларів, а загальна сума його призових в офлайні складає понад 440 000 доларів.

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Вперше про зникнення Янссена заявили 13 листопада. Через кілька днів його друг знайшов машину покериста та повідомив про це у поліцію. У місцевих звітах про ймовірне викрадення зазначалося, що останнім часом Джордж заробив багато грошей, граючи в покер.

Через місяць покериста із закривавленим обличчям та зв'язаними руками помітив випадковий перехожий. Повідомляється, що його тримали протягом 35 днів у підвалі будинку у районі Толедо. Шахраї вимагали викуп 500 000 доларів.

Чи заплатив він цю суму шахраям, поки що невідомо. Поліція проводить розслідування.

