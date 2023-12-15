Очаровательная Лиза Костелло выиграла женский чемпионат World Poker Tour

В женском чемпионате WPT, проходящем в Лас-Вегасе, в этом году приняли участие 478 покеристок. Самой удачливой оказалась домохозяйка из США Лиза Костелло, получив главный приз более 85 000 долларов.

На прошлом фестивале World Poker Tour впервые был проведен женский турнир WPT Ladies Championship. Это событие стало одним из самых крупных в истории женского покера в то же время памятным для Украины. Ольга Ермольчева остановилась в шаге от трофея, завоевав 70 000 долларов призовых.

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В этом году организаторы WPT надеялись установить новый рекорд посещаемости женского турнира. Для этого еще в марте они запустили спецпроект Women's History Month, а также увеличили количество женских событий под эгидой World Poker Tour. Рекордная явка не случилась, но Ladies Championship открыл новые имена в женском покере.

Финалистки турнира WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

Главной звездой WPT Ladies Championship-2023 стала домохозяйка из США Лиза Костелло. Ее победа казалась маловероятной, когда во втором дне турнира Лиза оставалась со стеком всего 5 ББ. Но спустя 24 часа фишки всех остальных 456 игроков уже лежали перед ней.

Честно говоря, я так благодарна, что осталась в игре после того, что случилось вчера. Это казалось невозможным. Было очень интересно играть с такими невероятными людьми, – сказала Лиза Костелло.

Это ее бест-кэш в живом покере. Свой первый ITM Лиза Костелло оформила на Мировой серии покера в 2011 году. С тех пор в офлайне суммарный выигрыш девушки составляет более 300 000 долларов. Последние несколько лет Лиза профессионально не играет, но эта победа может все изменить.