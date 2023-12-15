Чарівна Ліза Костелло виграла жіночий чемпіонат World Poker Tour

Цьогоріч у жіночому чемпіонаті WPT, що проходить у Лас-Вегасі, взяли участь 478 покеристок. Найбільше пощастило домогосподарці зі США Лізі Костелло, яка виграла понад 85 000 доларів.

На минулому фестивалі WPT World Championship вперше провели жіночий турнір WPT Ladies Championship. Ця подія стала однією з найбільших в історії жіночого покеру та водночас пам'ятною для України. Ольга Єрмольчева зупинилася за крок від трофея, завоювавши 70 000 доларів призових.

Читайте також Гроші, які можуть змінити життя: кваліфайєр з Німеччини виграв у покер 2 000 000 доларів

Цьогоріч організатори WPT сподівалися встановити новий рекорд відвідуваності жіночого турніру. Для цього ще в березні вони запустили спецпроєкт Women's History Month, а також збільшили кількість жіночих подій під егідою World Poker Tour. Рекордна явка не виправдалася, але Ladies Championship відкрив нові імена у жіночому покері.

Фіналістки турніру WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

Головною зіркою WPT Ladies Championship-2023 стала домогосподарка із США Ліза Костелло. Її перемога здавалася малоймовірною, у другий день турніру Ліза залишалася зі стеком 5 ВБ. А вже через 24 години всі фішки інших 456 гравців лежали перед нею.

Чесно кажучи, я така вдячна, що залишилася в грі після того, що сталося вчора. Це здавалося неможливим. Було дуже цікаво грати з такими неймовірними людьми, – сказала Ліза Костелло.

Це її бест-кеш у живому покері. Свій перший ITM Ліза Костелло оформила на Світовій серії покеру в 2011 році. З того часу в офлайні її сумарний виграш складає понад 300 000 доларів. Останні кілька років Ліза професійно не грає, але ця перемога може все змінити.

