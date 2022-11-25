Комедия – самый подходящий жанр, чтобы зарядиться позитивом. Удачно выбранный фильм поможет не только скрасить время без света, но и настроиться на романтическую волну.

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"Медовый месяц в Лас-Вегасе" ("Honeymoon in Vegas", 1992)

Легкая романтическая комедия, в которой Джек Сингер (Николас Кейдж) проигрывает в покер свою невесту Бетси (Сару Джессику Паркер). Она – любовь всей его жизни, но Джек не женится на Бетси. Девушке не нравится такое положение вещей, и она решила это изменить.

"Мэверик" ("Maverick", 1994)

Приключенческий комедийный вестерн с Мэлом Гибсоном в главной роли. В этом фильме есть атмосфера Дикого Запада, индейцы, харизматические герои, неловкие ситуации. Фильм одинаково понравится и тем, кто играет в покер, и тем, кто едва знаком с этой игрой.

"Туз" ("Asso", 1981)

В этом фильме прекрасно все: актёры, сюжет, диалоги, шутки, музыкальное сопровождение и, конечно, покер. Игрок по имени Туз (Адриано Челентано) женится на Сильвии (Эдвиж Фенек), обещая ей завязать с покером. Но вот незадача: в город приезжает Марселец, и только Туз может его обыграть. Он просит разрешения у своей жены в первую брачную ночь съездить поиграть, и та даёт добро.

За ночь Туз обнуляет Марсельца, выигрывая баснословную сумму денег. Но разве может человеку одинаково везти и в картах, и в любви? Сильвия безумно красива, денег после игры полные карманы. Естественно, это не может продолжаться долго и сюжете намечается неожиданный поворот. По дороге домой Туз встречает Убийцу (Джанни Маньи), и прощается с жизнью.

"Странная парочка" ("The Odd Couple", 1967)

Лёгкая комедия, построенная на диалогах. Шестеро друзей решили собраться вместе отдохнуть и поиграть в покер. Вечер близится к завершению, а Феликса Ангера (Джек Леммон) всё нет. Парни узнали, что жена выгнала его из дома и подала на развод после 12 лет брака. И вы догадаетесь почему, когда посмотрите этот фильм.