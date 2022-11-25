Комедія – найкращий жанр, щоб зарядитися позитивом. Вдалий фільм допоможе не лише скрасити час без світла, а налаштуватися на романтичну хвилю.

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"Медовий місяць у Лас-Вегасі" ("Honeymoon in Vegas", 1992)

Легка романтична комедія, в якій Джек Сінгер (Ніколас Кейдж) програє у покер свою наречену Бетсі (Сару Джесіку Паркер). Вона – кохання всього його життя, але Джек не одружується з Бетсі. Дівчині не подобається такий стан речей і вона вирішила це змінити.

"Меверік" ("Maverick", 1994)

Пригодницький комедійний вестерн із Мелом Гібсоном у головній ролі. У цьому фільмі є атмосфера Дикого Заходу, індіанці, харизматичні герої, незручні ситуації. Фільм однаково сподобається і тим, хто грає в покер, і тим, хто ледве знайомий з цією грою.

"Туз" ("Asso", 1981)

У цьому фільмі прекрасно все: актори, сюжет, діалоги, жарти, музичний супровід та, звичайно, покер. Гравець на ім'я Туз (Адріано Челентано) одружується з Сільвією (Едвіж Фенек), обіцяючи їй зав'язати з покером. Але до міста приїжджає Марселець, і тільки Туз може його обіграти. У першу шлюбну ніч він просить дозволу у своєї дружини поїхати зіграти.

"Дивна парочка" ("The Odd Couple", 1967)

Легка комедія, побудована на діалогах. Шестеро друзів вирішили зібратися разом, щоб відпочити за грою у покер. Вечір наближається до завершення, а Фелікса Ангера (Джек Леммона) все немає. Хлопці дізналися, що дружина вигнала його з дому та подала на розлучення після 12 років шлюбу.