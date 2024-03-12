Соревнования с немалым бай-ином 40 тысяч долларов в популярном ныне формате Mystery Bounty собрали 190 входов (66 из них – реентри), что позволило сформировать призовой фонд в 3 800 000 долларов.

К теме Гений дипломатии: украинский покерист "отжал" у соперника несколько тысяч долларов

В конце концов, восемь счастливчиков оказались за финальным столом и интересно, что сразу по три представителя за финалкой получили Болгария и США. Разбавили этот секстет успешный испанский покерист Адриан Матеос и представитель Турции Орпен Кисачикоглу.



Участники финального стола / Triton Series

Турок вылетел на пятом месте, а Матеос покинул соревнования на третьей строчке, поэтому, разыграть трофей все же суждено было болгарину Димитару Данчеву и американцу Джонатану Джаффе.

Когда в турнире оставалось еще два стола Джаффе оперировал стеком всего 3 больших блайнда, но сумел раскрутиться и добраться до хедз-апа. Впрочем, на этом его сказка закончилась. Данчев таки вырвал победу, заработал 804 тысячи долларов призовых и стал всего вторым болгарином в истории после Огнена Димова, который смог выиграть турнир серии Triton Poker.

Результат финального стола

Димитар Данчев (Болгария) – 804 000 долларов Джонатан Джаффе (США) – 541 000 долларов Адриан Матеос (Испания) – 381 000 Алекс Кулев (Болгария) – 310 000 Орпен Кисачикоглу (Турция) – 244 800 Крис Брюэр (США) – 186 000 Юлиан Богданов (Болгария) – 135 800 Шон Уинтер (США) – 99 400

Эндрю Робл зажигает на High Stakes Poker

Звездный мастер кэш-игры Эндрю Робл пока является главным героем нового сезона популярного шоу High Stakes Poker. В очередном эпизоде Робл "отобрал" у соперников несколько сотен тысяч долларов.